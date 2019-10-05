Ekonomi Yurt dışına çıkacaklar için son tarih 31 Ekim Eski pulların değişim süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışına çıkacaklar için son tarih 31 Ekim: Eski pulların değişim süresi uzatıldı

Eski 15 TL'lik yurt dışı çıkış harç pulunun 50 TL'lik yeni pullarla değişimi için son süre 31 Ekim olarak belirlendi. Elinde eski basım pulları bulunanlar 31 Ekim'e kadar 35 TL fark ödeyerek yeni basım pullarını alabilecekler. Ayrıca İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hizmete sunulan yurt dışı çıkış harç pulu makineleri için pilot uygulama devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yurt dışı çıkış harç puluna ilişkin yaptığı duyuruda, 19 Temmuz'da yurt dışı çıkış harç pulu bedelinin 15 TL'den 50 TL'ye çıkarıldığı anımsatıldı.

Ellerinde 15 TL'lik eski yurt dışı çıkış harç pulu bulunan vatandaşların aradaki fark olan 35 TL'yi ödeyerek yeni basım pullardan edinilebileceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

  • "Eski tip yapışkanlı yurt dışı çıkış harç pullarının değişimi hakkında bakanlığımıza ulaşan bilgilerde; kurum ve kuruluşlar ile kişilerce toplu olarak alınan harç pullarının belirlenen değişim süresi içerisinde muhtelif nedenlerle değiştirilemediği ve bu nedenle mağduriyet yaşandığı bildirilmektedir. Mağduriyetin önlenmesi açısından söz konusu eski tip yapışkanlı yurt dışı çıkış harç pullarının yeni harç pulları ile değişim süresi 31 Ekim mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."

Daha önce ağustos ve eylül sonu olarak bildirilen değişim süresi böylece üçüncü kez uzatılmış oldu.

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MAKİNELERDEN 43 BİNİ AŞKIN PUL ALINDI

Edinilen bilgiye göre İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hizmete sunulan yurt dışı çıkış harç pulu makineleri için pilot uygulama devam ediyor.

  • 14 Eylül'de başlayan pilot uygulamadan bugüne makinelerden alınan pul adedi 43 bini aştı. İşlemlerin yüzde 40'ı kredi kartıyla gerçekleştirildi. İşlemler, temassız kredi kartıyla ortalama 10 saniye, para üstü gerektirmeyen nakit alımlarda ortalama 20 saniye, para üstü gerektiren alımlarda ortalama 30 saniye, kredi kartıyla şifreli işlemlerde de ortalama 40 saniyede tamamlandı.

Aşırı eskimiş, yırtılmış, yıpranmış, yapıştırılmış ve yıkanmış paralar, güvenlik ögeleri kaybolmuş ise makine tarafından iade ediliyor. Yıpranmış ve eskimiş bankamatik ve kredi kartların ise güvenlik standartlarını taşımaması nedeniyle bankacılık sistemi tarafından kabul edilmiyor.

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