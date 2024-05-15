Yüzde 100 geri dönüşümden

Eczacıbaşı Holding’in lider yapı gereçleri şirketi VitrA, yakın zamanda üretmeye başladığı dünyanın ilk ve tek yüzde 100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosunu İstanbul’da tanıttı. İlk olarak geçen yıl kasımda UNICERA 2023'te tanıtılan çevre dostu lavabolar için İstanbul Modern'de düzenlenen tanıtım etkinliğine mimar ve tasarım camiasından pek çok isim katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ BİR ZORUNLULUK

Etkinlikte konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çevre konularının gündemlerine girdiği 1970'li yıllardan beri bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu konunun artık insanlığın devam etmesi, gezegen üzerindeki yaşamın sürmesi anlamına geldiğini ifade eden Eczacıbaşı, iklim değişikliğinin yadsınamaz gerçekliğine dikkati çekerek, bunun artık bir sosyal sorumluluk meselesi olmadığını söyledi. Sürdürülebilirlik olmazsa, sürdürülebilir kurumlar olamazsa, müşterilerin ürünlerini tercih etmeyeceğini vurgulayan Eczacıbaşı, “Bırakın onu zaten ürünlerimizi bazı pazarlara sokmayacaklar, giremeyeceğiz o pazarlara. Genç yetenekli insanlar bizim kuruluşlarımızda çalışmayacak. Finansmana erişmek çok zorlaşacak, zorlaştı bile. Çünkü finans kurumları artık kredi koşulları arasında sürdürülebilirlik kriterlerini en ön sıralara çıkarmaya başladılar. İşte bütün bu nedenlerden biz sürdürülebilir tedarik zincirleri kurmak zorundayız” dedi.

Bülent Eczacıbaşı

ÇOK ÖVÜNDÜĞÜMÜZ BİR BAŞARI HİKÂYESİ

Veri analitiğinden yaralandıklarının altını çizen Eczacıbaşı, şunları söyledi: "Veri analitiğinden yaralanarak ham madde ve enerji kullanımını optimize etmeye çalışıyoruz. Bunun da sonuçlarını görüyoruz. Burada çok önemli bir başarı hikayesi daha yeni gerçekleşti. VitrA Karo kuruluşumuz dünyadaki sayılı tesisler arasına girdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Lighthouse diye kuruluşlar grubu var. Bu grubun içerisinde 153 çok ileri, seçkin kuruluş var. VitrA Karo da bu kuruluşlardan biri oldu ve dünyada karo alanında faaliyet gösterip bu gruba giren ilk kuruluş oldu. Bu da çok övündüğümüz bir başarı oldu."

YEŞİL YAKA OLMAYAN YOK

Eczacıbaşı, gerçek anlamda sürdürülebilirliğe hizmet eden bir kuruluş olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Nasıl kuruluşlar bunlar? Bunlar, sürdürülebilirliği böyle önemli de olsa bir faaliyet olarak sürdüren kuruluşlar değil, tüm stratejilerinin içine sürdürülebilirliği entegre etmiş kuruluşlar ve bütün yöneticileri bir sürdürülebilirlik lideri, sürdürülebilirlik yöneticisi olan şirketler. Herkes yeşil yaka bu şirketlerde. Yeşil yaka olmayan yok" diye konuşu.

Özgen Özkan

SIRADA DUŞ TEKNESİ VE MUTFAK EVİYESİ VAR

İnovasyonun inat işi olduğuna vurgulayan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi Özgen Özkan, “Bu inatla biz bu endüstriyel atıklarımızı nihai tüketici yerine hizmet edebilecek şekilde nasıl bir ürüne çeviririz diye düşünüyorduk. Sonuçta bunu başardık. Patent başvurularını da yaptık. Tamamıyla kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş bir süreç, dünyada bir ilk. Büyük formları daha düz üretebiliyoruz ama şu anda lavabo yapıyoruz. Daha sonra duş teknesi ekleyeceğiz. Ardından da mutfak eviyesi gelecek, sonra da klozet devreye girecek. Ürün gamını bu şekilde geliştireceğiz. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş lavabo, standart bir ürüne göre dünyaya yüzde 30 daha az zarar veriyor" dedi.

HAM MADDE VE ELEKTRİKTEN TASARRUF

VitrA'nın yeni çevre dostu lavabolarının içerik olarak yaklaşık yüzde 100'ü, kırık seramikler de dahil olmak üzere, üretim sürecinde ortaya çıkan ve bertarafa giden atıklardan üretiliyor. Böylece, küresel ısınmaya üretim süreci kaynaklı etki, ürün başına yüzde 30 azaltılıyor. Ürün başına yüzde 36'lık iyileştirmeyle yaklaşık 5 kilogram ham madde ve yüzde 38 iyileştirmeyle 2,48 Kwh elektrik tasarrufu elde ediliyor. Bilecik, Bozüyük'teki VitrA Üretim Kampüsü'nde geliştirilen yenilikçi çözümler sayesinde üretimine başlanan çanak lavabolar, mat bej renkte ve 5 formda tasarlanıyor.







