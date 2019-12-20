Ekonomi Yüzen santral üretime başladı 100 bin kişinin elektriğini karşılayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali elektrik vermeye başladı

Yüzen santral üretime başladı: 100 bin kişinin elektriğini karşılayacak

Rusya'ya ait dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov" elektrik üretmeye başladı. Santralin yaklaşık 100 bin kişilik bir yerleşimin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip bulunduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Akademik Lomonosov
Akademik Lomonosov

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, türünün ilk örneği olan yüzer nükleer güç santrali Rusya'nın en kuzeyindeki Pevek şehrine elektrik sağlamak üzere şebekeye bağlandı..

Yüzer santralin, yüksek gerilim şebekesine bağlanarak elektrik vermeye başlaması için karadaki gerekli tesisatın kurulmasının ardından jeneratörleri kıyı şeridindeki elektrik ağının parametreleriyle senkronize edildi.

DÜNYADA İLK OLDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, söz konusu projenin Pevek şehrini bölgenin enerji başkenti yapmak için atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, "Akademik Lomonosov şebekeye bağlandıktan sonra, SMR (küçük modüler reaktör) sınıfı teknolojiye dayalı elektrik üreten dünyanın ilk nükleer santrali oldu. Bu, hem Rus hem de küresel nükleer enerji endüstrisi için olağanüstü bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Uzunluğu 114, genişliği ise 30 metre olan yüzer santral, her biri 35 megavat kapasiteli iki reaktörden oluşuyor.

Yaklaşık 100 bin kişilik bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip Akademik Lomonosov, buz kırıcılarda kullanılan sisteme benzer olan KLC-40C reaktör sistemiyle donatıldı.

Yüzer santral, gelecekteki yüzer NGS filosu projesi için "çalışan ilk örnek" niteliği taşıyor. Söz konusu güç ünitelerinin gelecekte Rusya'nın ulaşması zor kuzey ve doğu bölgelerine konuşlandırılması ve ihracat için değerlendirilmesi planlanıyor.

Yüzer santralin Pevek'in ısı ağına bağlanma çalışmalarının da 2020'de tamamlanması öngörülüyor.

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