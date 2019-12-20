Ekonomi Mercedes-Benz Türkten 8 milyon euro yatırım
OTOMOTİV

Mercedes-Benz Türk’ten 8 milyon euro yatırım

Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetlerde müşterilerine hızlı ve eksiksiz servis hizmeti sağlamak için İstanbul Esenyurt’ta bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ne 8 milyon euro tutarında yeni yatırım yaptı.

Haber Merkezi İHA
Yedek Parça Dağıtım Merkezi.
Yedek Parça Dağıtım Merkezi.

Müşteri merkezli bakış açısıyla gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında, mevcut dağıtım merkezi sadece genişletilmekle kalmadı aynı zamanda teknolojik ekipmanlarla da donatıldı.

Müşterilere gönderilen parçaların hazırlandığı çıkış alanında konveyörlü dinamik raf otomasyonu; tüm dağıtım merkezinin internet ağı ile desteklendiği barkod projesi ve Akıllı Bakiye Takip-Raporlama gibi projeler bunlardan başlıcaları oldu.

  • Yapılan bilgilendirmede; tesisin yeni yapılan bölümünde yüksek depolama verimliliği sağlayan dar koridorlu yeni raf sistemleri ve yüksek manevra kabiliyetine sahip ekipmanlar kullanılıyor.

Mercedes-Benz Türk yetkilileri, yapılan bu yatırım ile hacimli parça depolama kapasitelerini yüzde 90 oranında arttırdıklarını ve bu sayede her geçen gün genişleyen Türkiye pazarında binek araçtan kamyona tüm Mercedes-Benz araç sahiplerine çok daha hızlı ve kaliteli hizmet verebileceklerini belirttiler.

Öte yandan; yatırım çerçevesinde her yıl milyonlarca parçanın gönderiminin sağlandığı çıkış bölümünde de yeni bir otomasyon sistemi hayata geçirilecek.

Daha hızlı sevkiyat prensibi ile geliştirilen otomasyonda, ’Dinamik Raf’ adı verilen sistem içerisinde biriktirilen parçalar, müşteri önceliğine göre iş istasyonlarına sevk ediliyor. Bu istasyonlarda paketleme işlemi tamamlanan parçalar bir konveyör sistemi ile Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılmak üzere nakliye firmasına ulaştırılıyor.

Yatırım kapsamındaki başka bir yenilik ise 34 bin 500 metrekarelik kapalı alanın tamamının internet ağı ile donatılması ve süreçlerin tamamen dijitalleştirildiği Barkod Sistemi’nin hayata geçirilmesi oldu. Bu proje ile parçaların tesis içerisindeki tüm hareketleri barkodu okutularak kaydediliyor. Bu sistem sayesinde parçaların girişten itibaren depolanmasında kullanılan etiketler kaldırılarak yılda 1 tona yakın kağıt tüketiminin (Yaklaşık 15 adet ağaç) önüne geçiliyor. Bu sayede hem verimlilik arttırılıyor hem işlemler eksiksiz gerçekleştiriliyor hem de şirketin çevre dostu faaliyetlerine bir yenisi ekleniyor.

Müşteri merkezli faaliyetlerine devam eden Mercedes-Benz kendi tesisinde araç segmentine özel inşa ettiği ikinci antrepo ile daha hızlı teslimat prensibini güçlendireceğini açıkladı. Ayrıca; Mercedes-Benz yetkilileri 2019 yılı içerisinde müşteri deneyimini çok daha iyi sunan ’Akıllı Bakiye Takip ve Raporlama’ projesini hayata geçirdiklerini ifade ettiler. Bu proje ile müşteriler, yurt dışından gelmesini bekledikleri parçaların sevkiyat durumunu, temin zamanı gibi bilgileri, sistem üzerinden hiçbir aracı ile görüşmeye gerek kalmadan görüntüleyebilecek.

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