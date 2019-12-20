Ekonomi Konut getirisinde şampiyon İzmir oldu
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Konut getirisinde şampiyon İzmir oldu

TCMB'nin verilerine göre, Türkiye'de konut fiyatları son beş yılda ortalama yüzde 57 yükseldi. İstanbul'da bu artış yüzde 50 ile Türkiye ortalamasının altında kalırken, Ankara'daki yükseliş yüzde 51 oldu. Üç büyük şehir içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 88 ile İzmir sağladı. Özellikle son dönemde çok sayıda büyük şirketin de radarında olan İzmir'e, İstanbul'dan çok sayıda gele merkezin taşındığı da belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Son yıllarda üst üste satış rekorlarına imza atan Türk gayrimenkul sektörü, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

TCMB tarafından yayınlanan konut birim fiyatlarından yapılan analize göre, Türkiye'de konut fiyatlarının Ocak 2015-Ekim 2019 arasında ortalama yüzde 57 yükseldi.

Söz konusu dönemde İstanbul'da birim metrekare fiyatı ortalama yüzde 50 artarken, bu rakam Ankara'da yüzde 51 olarak gerçekleşti.

İzmir ise yüzde 88'lik artışla üç büyük şehir içinde yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktı.

ŞİRKETLER GENEL MERKEZLERİNİ TAŞIYOR

İzmir'in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, özellikle son dönemde çok sayıda büyük şirketin genel merkezlerini ya da operasyon üslerini İstanbul'dan İzmir'e taşıdığını bildirdi.

Bu durumun şehirde ciddi bir gayrimenkul hareketliliği oluşturduğunu aktaran Yılmaz, "TÜİK tarafından açıklanan satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir'de satılan konut sayısı 377 bin 477'yi buldu." bilgisini verdi.

OTOYOL BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ

Yılmaz, ağustos ayında açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bölgenin cazibesini artırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bu proje sayesinde İstanbul ve İzmir arasındaki mesafe de arabayla 3,5 saate kadar indi. Gelecek dönemde İzmir'in cazibesini artıracağını düşündüğümüz bir diğer proje de Volkswagen tarafından resmi olarak açıklanması beklenen Manisa'daki fabrika yatırımı. Söz konusu yatırımın getireceği hareketlilik, Manisa ve özellikle İzmir'deki gayrimenkul piyasasında kendini gösterecek. Bu da gelecekte İzmir'deki konut fiyatları ciddi biçimde yukarı çekecektir. Dolayısıyla, İzmir’in önümüzdeki yıllarda Türkiye'de en fazla prim yapan şehirler arasında yer almaya devam edecektir."

Yılmaz, DAP Yapı olarak, İzmir'in geleceğine güvendiklerini, bu kapsamda İstanbul dışındaki ilk yatırımlarını İzmir'e yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz İzmir'i, İzmir de bizi çok sevdi. İzmir'e yatırım yapan ilk markalı konut üreticilerinden biri olarak, geldiğimiz ilk günden bu yana çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık. İstanbul'daki projelerimizde olduğu gibi burada da sadece kaliteyi, konforu değil aynı zamanda güvenliği de ön planda tuttuk. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda İzmir'de dünyanın en güvenli binalarından birini inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde İzmir’de farklı projelerle yine İzmirlilerin beklentilerine uygun konutları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

  • Yılmaz, DAP Yapı'nın, İzmir'de konut sahibi olmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenler için peşinatı kaldırdığını belirterek, yüzde 0,79 faiz oranıyla 180 ay vade fırsatı sunulduğunu bildirdi. Dap İzmir projesinde son 40 özel dairenin kaldığını kaydeden Yılmaz, taksitlerin de 2 bin 100 TL'den başladığının bilgisini verdi.

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