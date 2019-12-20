Ekonomi Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı Sonuçlar 1700de duyurulacak
İŞ DÜNYASI

Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı: Sonuçlar 17.00'de duyurulacak

Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı: Sonuçlar 17.00'de duyurulacak

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Yapılan açıklamada; Bakan Selçuk'un, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında oldukları mesajına da yer verildi

Haber Merkezi DHA
Şehit ve gazi yakınları ile gazilere atama kurası yapıldı.
Şehit ve gazi yakınları ile gazilere atama kurası yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiği belirtildi.

  • Açıklamada, "347'si erkek 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak" denildi.

Açıklamada; Bakan Selçuk'un, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında oldukları mesajına da yer verildi

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları yarın gerçekleştirilecek
EKONOMİ
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları yarın gerçekleştirilecek
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