Zamlı ikramiyeler bayramdan önce

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren torba kanun teklifi önceki gece TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeleri 2.000 TL, en düşük emekli maaşı da 7.500 liraya çıkarıldı.

İKRAMİYELER BAYRAMA YETİŞECEK

AK Parti'nin verdiği madde ihdası ile emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'na yetişmesi sağlandı. Böylece EYT'lilerle birlikte 15,6 milyon emeklinin, zamlı bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacak. Düzenleme ile emekli maaşları da bu ay taban sınırı 7.500 TL olacak şekilde hesaplara yatırılacak.

ŞEREF AYLIKLARI 8.500 TL OLDU

Yasalaşan düzenlemede diğer detaylar şu şekilde yer aldı; Belediyelerdeki 60 bin civarındaki geçici işçiye kadro olanağı sağlanacak. 42 bin güvenlik korucusunun emekli aylıkları da 7.500 TL'ye yükseltildi. Muharip gaziler arasındaki sosyal güncesi olan/olmayan ayrımı da son buldu. Şeref aylıkları yeni düzenleme ile 8.500 TL yapıldı. Yapılan madde ihdası ile şeref aylıkları ile emekli korucu aylıkları da bu ay içinde hesaplara yatırılacak.

DOKTORLARIN ÜCRET FARKI SON BULDU

EYT'ye ilişkin düzenleme kapsamındaki vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına da 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek. Fazla mesai ücret yüzde 88 artırıldı. 6 Şubat'taki depremlerde yardım için çalışanlardan Türk vatandaşlarına devlet üstün madalyası, yabancılara üstün fedakarlık ödülü verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlarla ilgili ücret farkı da ortadan kaldırıldı. Yüksek yargı üyelerinin ek gösterge oranları ve aylık kıstasları da arıttırıldı.

Yedek astsubaylık geliyor

AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öneren 49 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Düzenlemeyle sözleşmeli er ve erbaşlara uzman erbaş olma imkanı da tanınacak. Askere Alma Kanunu’na da ‘yedek astsubay’ statüsü eklenecek. Böylece asteğmen rütbesinin yanı sıra ‘yedek astsubay başçavuş’ rütbesiyle de askerlik yapılabilecek. Teklif; yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarına yeniden yargılama yolunu açıyor. Bu kapsamda, aldığı disiplin cezasına ve ceza puanına bağlı olarak TSK ile ilişiği kesilen personele yeniden dönüş yolu açılıyor.











