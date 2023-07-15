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Ekonomi

Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı

Milyonlarca memur ve emekliyi sevindiren maaş artışlarından sonra bürokraside yeni ‘bordro’ hazırlıkları sürüyor. Onay için Erdoğan'a sunulacak düzenlemenin kısa sürede yasalaşması beklenirken, Hazine de zamlı maaşları bu ayki ödemelere yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Uğur Duyan
04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Milyonlarca memur ve emekliyi sevindiren maaş artışlarından sonra bürokraside yeni ‘bordro’ hazırlıkları başladı. Meclis'ten geçen zam düzenlemelerinin ardından gözler bürokrasiye çevrildi. Emekli aylıklarında yüzde 25 zammın yanı sıra memur maaşlarında yüzde 17.55+8 bin 77 TL seyyanen ilave artışı öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan önceki gece geçti. Düzenlemeyle bu kesime yılın ikinci altı ayında toplamda 177 milyar lira fazladan ödeme yapılacak.


BU AYKİ MAAŞA YETİŞTİRME HEDEFİ

Onay için Beştepe'ye gönderilen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin kısa sürede yasalaşması beklenirken, Maliye ve Hazine Bakanlığı da zamlı maaşların bu ayki maaş ödemelerine yetişmek için çalışmalara başladı. Zamlı maaşlar yaklaşık 3.7 milyon memuru, 15.9 milyon emekliyi ilgilendiriyor.


#Ekonomi
#memur
#emekli
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