Zamlı maaşlara az kaldı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin bu yılın ilk 6 ayında alacakları zamlı maaşlar belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri ile zam oranları da ortaya çıkmış oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maşları ilk altı ay için yüzde 5.69 oranında artırıldı. Çıplak maaşa yapılan bu zammın ardından ortaya çıkan rakama bir de yüzde 4 ek ödeme (vergi iadesi) eklendi. Böylece bulunan zamlı maaş hesaplara yatacak.

Emekliler zamlı maaşın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Bu ayın 15'inden itibaren emeklilerin zamlı maaşları hesaplarına yatacak.

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Peki hangi emeklilerin maaş günü ne zaman?

SSK EMEKLİLERİ NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17 sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18 inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20 sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın'23’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

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tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara ise her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenir.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR’lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

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