Zararcı bankadan rekor kâr

Her fırsatta daralmaya işaret eden ve faiz artırımında en önde yer alan bankalar ağustosta tarihi rekora imza attı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde 28 milyar 236 milyon lira olan net dönem karı, ağustos sonu itibarıyla 32 milyar 838 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün ağustosta 4 milyar 602 milyon liralık net dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ağustos ayı karını hanelerine yazdı.

MEVDUAT FAİZLERİ 130 MİLYARI BULDU

Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, yılın 8 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 32,3 artarak 186 milyar 728 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 33,9 artışla 126 milyar 993 milyon liraya ulaştı. Toplam faiz giderlerinin yüzde 68'i mevduata ve yüzde 10,7'si bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, ağustos sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 100 milyar 369 milyon lira oldu.

KREDİ KOMİSYONU 10,5 MİLYAR LİRA

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, ağustos sonu itibarıyla 71,2 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,8 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın ağustos sonuna göre yüzde 32,5 artarak 10 milyar 524 milyon liraya çıktı.

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KREDİ KARTI FAİZİ 9,9 MİLYAR LİRA

Verilere göre, bankaların yılın 8 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, ağustos sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 artarak 287,1 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ağustos sonunda bu rakam 221,8 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Bankalar, ocak-ağustos döneminde kredilerden 219 milyar 379 milyon lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 41 milyar 278 milyon lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar 867 milyon lirası kredi kartlarından, 25 milyar 153 milyon lirası taksitli ticari kredilerden ve 143 milyar 82 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.