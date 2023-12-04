Zen Pırlanta 2 bin istihdama ulaşacak

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, markaya sürdürülebilir bir şekilde yatırım yaptıklarını belirtti. 2030 yılında bin mağaza sayısına ve 2 bin kişilik istihdama ulaşarak pırlantalı mücevher alanında dünyanın ilk 3 markasından biri olmak istediklerinin altını çizen Güzeliş, şu açıklamalarda bulundu: “Bundan 18 sene önce perakendeciliğe başladığımda kendimize çeyrek asırlık bir hedef belirlemiştik. Bugün 50’si yurt dışında olmak üzere 400 mağazamız var. ABD, İngiltere, ve Sırbistan gibi 20’ye yakın ülkede faaliyet gösteriyoruz. 80 milyon dolar ihracat yaptık.”