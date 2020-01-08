Globalleşen ve internetin hâkim olduğu dünyada; azalan komşuluk, dostluk, birlik, kardeşlik duygularını beslemek adına festivaller düzenleyen 26'ncı Zeruj Muhafazakâr Yaşam Festivali’nde 70 firma Konya ile buluşacak.

26. Zeruj Alışveriş Festivali organizatörü Zehra Özkaymaz düzenlediği festivallerinin hedeflerini şöyle açıkladı:

“Düzenlediğimiz festivaller sadece muhafazakâr kesime değil, herkese hitap ediyor. Amacımız tek çatı altında ayırım yapmadan genci yaşlısı, kadını erkeği, yetimi öksüzü herkesin keyifli vakit geçirmesini sağlayıp, festivalimizden güler yüzle evlerine uğurlamak. Festivalde her birinin ayrı bir başarı hikâyesi olan 70 firmamız yer alıyor. Amacımız firmalarımızın dünya markası olmalarına destek vermek istiyoruz Düzenlediğimiz festivaller bir alışverişi şöleni içinde geçiyor ama daha önemlisi kardeşliği, sevgiyi ve birlikteliği vurguluyor.’’

Festival Programı