Ekonomi Zeruj Muhafazakar Yaşam Festivalinde 70 firma Konya ile buluşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zeruj Muhafazakâr Yaşam Festivali’nde 70 firma Konya ile buluşacak

Her festivalde ortalama 100 bin kişiyi ağırlayan Zeruj Alışveriş Festivali’nin 26'ncısı Konya Dedeman Otel de 10-11-12 Ocakta yapılacak. 3 gün boyunca alışveriş için gelen misafirlerini ağırlayacak olan festivalde birçok muhafazakar markanın giyim ve aksesuar ürünleri yer alacak. Birbirinden farklı başarı hikayeleriyle festivalde yer alan 70 firmanın girişimci, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeruj Festival'de, ünlü markalar Konya ile buluşacak.
Zeruj Festival'de, ünlü markalar Konya ile buluşacak.

Globalleşen ve internetin hâkim olduğu dünyada; azalan komşuluk, dostluk, birlik, kardeşlik duygularını beslemek adına festivaller düzenleyen 26'ncı Zeruj Muhafazakâr Yaşam Festivali’nde 70 firma Konya ile buluşacak.

26. Zeruj Alışveriş Festivali organizatörü Zehra Özkaymaz düzenlediği festivallerinin hedeflerini şöyle açıkladı:

“Düzenlediğimiz festivaller sadece muhafazakâr kesime değil, herkese hitap ediyor. Amacımız tek çatı altında ayırım yapmadan genci yaşlısı, kadını erkeği, yetimi öksüzü herkesin keyifli vakit geçirmesini sağlayıp, festivalimizden güler yüzle evlerine uğurlamak. Festivalde her birinin ayrı bir başarı hikâyesi olan 70 firmamız yer alıyor. Amacımız firmalarımızın dünya markası olmalarına destek vermek istiyoruz Düzenlediğimiz festivaller bir alışverişi şöleni içinde geçiyor ama daha önemlisi kardeşliği, sevgiyi ve birlikteliği vurguluyor.’’

Festival Programı

  • 10 Ocak Açılış saat 10:00 Ece Seçkin Konseri saat 16:00
  • 11 Ocak Fenomenlerle Buluşma / hediyeleşme
  • 12 Ocak Fenomenlerle Buluşma / hediyeleşme
  • Açılış / Kapanış saatleri : 10:00 / 21:00
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