Ekonomi Zincir marketlerin oyunu bitmiyor Yağ bitecek fısıltısı paniğe yol açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zincir marketlerin oyunu bitmiyor: 'Yağ bitecek' fısıltısı paniğe yol açtı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle sıvı yağ fiyatlarının artacağını düşünen bazı vatandaşlar, toptancılarda kuyruklar oluşturdu. İstanbul’da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi.

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Haber Merkezi Diğer
Zincir marketlerin oyunu bitmiyor: Yağ bitecek fısıltısı paniğe yol açtı
Toptancılarda yağ izdihamı yaşandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sonrası bazı vatandaşlar, yağ almak için toptancılarda kuyruğa girdi.

YAĞ ALABİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Ensonhaber.com'da yer alan habere göre yağa zam gelecek endişesi ile zincir marketlere ve toptancılara akın eden bazı vatandaşlar, izdihama da yol açtı.

STOKÇULUĞA KARŞI DENETİMLER ARTTI

Yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler de artırıldı.

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