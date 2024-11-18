Ziraat Dinamik'te yerli altyapı tamam

Altyapısı yerli teknolojiyle geliştirilen ve Türkiye'nin ilk dijital kamu bankası olan Ziraat Dinamik faaliyete geçmek için gün sayıyor. Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Bayram Tuzcu, yakın dönemde faaliyet izni alan Ziraat Dinamik'in altyapısının tamamlandığını belirterek, "Öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ana bankacılık yazılımı ve geniş işlem setiyle donatılmış dijital kanalları ile yeni bankamızın tüm sistem altyapısı hazır durumda" dedi. Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Tuzcu, Ziraat Teknoloji'nin, Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan farklı şirketlere hizmet vermek üzere kurulan bir teknoloji şirketi olduğunu söyledi.
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası başta olmak üzere 18 farklı ülkede bulunan Ziraat Bankası iştirak ve şubelerine hizmet götürdüklerini belirten Tuzcu, "Ziraat Teknoloji, Ziraat Finans Grubu'nun teknoloji üssü olarak tanımlanabilir. Temelde yazılım geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz, bununla birlikte grubumuzun tüm altyapı sistemleri ve veri merkezlerinin yönetimini de biz sağlıyoruz. Bu anlamda, yerli ve milli çözümler üreten bir teknoloji şirketiyiz" ifadelerini kullandı.
Dijital kanallar açısından Türkiye'deki en geniş işlem setini sunan teknoloji şirketi olduklarını dile getiren Tuzcu, Ziraat Finans Grubu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni alan dijital bankası hakkında şu bilgileri paylaştı: "Günümüzde rekabet dijital bankacılık üzerine yoğunlaşmış durumda. Çok farklı ürün ve hizmetler geliştiriliyor ancak doğuştan dijital olan, tüm geliştirme süreçlerini dijitale endeksli yapan ve müşterilerinin beklentilerinin de bu doğrultuda şekillendiği yeni bir ekosistem gelişiyor. Rekabet arttığı için geleneksel bankaların bu alana daha fazla odaklanma ve yatırım yapma ihtiyaçları var. Birçok yenilikçi çözümü müşterilerimize sunacağımız dijital bankamız yakın zamanda hayata geçecek."