Ziraat Dinamik'te yerli altyapı tamam

Altyapısı yerli teknolojiyle geliştirilen ve Türkiye'nin ilk dijital kamu bankası olan Ziraat Dinamik faaliyete geçmek için gün sayıyor. Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Bayram Tuzcu, yakın dönemde faaliyet izni alan Ziraat Dinamik'in altyapısının tamamlandığını belirterek, "Öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ana bankacılık yazılımı ve geniş işlem setiyle donatılmış dijital kanalları ile yeni bankamızın tüm sistem altyapısı hazır durumda" dedi. Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Tuzcu, Ziraat Teknoloji'nin, Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan farklı şirketlere hizmet vermek üzere kurulan bir teknoloji şirketi olduğunu söyledi.





YAZILIM GELİŞTİRME VE VERİ YÖNETİMİ

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası başta olmak üzere 18 farklı ülkede bulunan Ziraat Bankası iştirak ve şubelerine hizmet götürdüklerini belirten Tuzcu, "Ziraat Teknoloji, Ziraat Finans Grubu'nun teknoloji üssü olarak tanımlanabilir. Temelde yazılım geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz, bununla birlikte grubumuzun tüm altyapı sistemleri ve veri merkezlerinin yönetimini de biz sağlıyoruz. Bu anlamda, yerli ve milli çözümler üreten bir teknoloji şirketiyiz" ifadelerini kullandı.





Bayram Tuzcu

REKABET ARTIK DİJİTALDE

Dijital kanallar açısından Türkiye'deki en geniş işlem setini sunan teknoloji şirketi olduklarını dile getiren Tuzcu, Ziraat Finans Grubu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni alan dijital bankası hakkında şu bilgileri paylaştı: "Günümüzde rekabet dijital bankacılık üzerine yoğunlaşmış durumda. Çok farklı ürün ve hizmetler geliştiriliyor ancak doğuştan dijital olan, tüm geliştirme süreçlerini dijitale endeksli yapan ve müşterilerinin beklentilerinin de bu doğrultuda şekillendiği yeni bir ekosistem gelişiyor. Rekabet arttığı için geleneksel bankaların bu alana daha fazla odaklanma ve yatırım yapma ihtiyaçları var. Birçok yenilikçi çözümü müşterilerimize sunacağımız dijital bankamız yakın zamanda hayata geçecek."





YURT DIŞINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Tuzcu, yurt dışı birimlerine yerinde altyapı, bilgi güvenliği ve proje yönetimi desteği sunduklarını ifade ederek, yakın zamanda gerçekleştirilen teknoloji ihracına değindi. Türkiye'de geliştirdikleri ana bankacılık yazılımını Ziraat Londra şubesinde kullanmaya başladıklarına işaret eden Tuzcu, şöyle devam etti: "İngiltere bankacılık sistemine uygun bir şekilde geliştirilen bu yazılım, temmuz ayından bu yana Londra'da kullanılıyor. Böylece yurt dışı birimlerimize de teknoloji transferine başlamış olduk. Türkiye'de ürettiğimiz değerleri bu ülkelerde kullanıma sunmak istiyoruz."











