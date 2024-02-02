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Ekonomi

Ziraat'ten ihracatçıya özel finansman

Ziraat Bankası, ihracat yapan firmalara için ‘İhracata Tam Destek Kredi Paketi’ uygulamasını başlattığını duyurdu.

04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:26 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, ihracatçı firmalar 5 milyon dolar veya 150 milyon liraya kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek. Birlik üyesi firmaların, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekleri vurgulanan açıklamada, rotatif kredi seçeneğinde vadenin 12 ay olacağı, limit dahilinde asgari her kullandırım tutarı ve doğan ihracat taahhüt tutarı kadar ihracat bedellerinin bankaya yönlendirilmesi durumunda toplam vadenin 36 ayı aşmayacak şekilde azami 2 kez yenilenebileceği bildirildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “28 Ağustos 2023 tarihinde aralarında Bankamızın da yer aldığı 'Vade(Siz) İhracat Kredi Paketi' protokolü ile sadece Ziraat Bankası olarak 4 binden fazla ihracatçı firmamıza 1 milyar doların üzerinde finansman desteği sağladık” dedi. Çakar, devreye alınan 'İhracata Tam Destek Kredi Paketi' ile birlikte ihracatçıların dünya ile rekabetini kolaylaştırmakla beraber, Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İlk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, 5 ay önce Ziraat Bankası'nın da aralarında bulunduğu kamu ve özel 11 banka ile imzaladıkları protokolle 5 binden fazla ihracatçıya yaklaşık 2 milyar dolarlık uygun maliyetli bir kredi imkanı sunduklarını hatırlattı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladıklarını ifade eden Gültepe, “Bu kez Ziraat Bankası ile ihracatçılarımız için yine çok anlamlı bir finansman paketine imza atıyoruz. 'İhracata Tam Destek Kredi Paketi' için Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a teşekkür ediyorum diye konuştu.




#Ziraat Bankası
#Finansman
#Ekonomi
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