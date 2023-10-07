Zirve 23’le geleceğe adım atacaklar

Üniversite öğrencilerinin liderlik özelliklerinin gelişmesine katkı sağlayarak dünyada büyük projelere, kurumlara ve markalara liderlik etmelerine destek olmak için kurulan 23 Yetenek Derneği, 13 Ekim’de Ülker Sports Arena’da Zirve 23 etkinliği düzenleyecek. Bu yılki teması “Geleceğe Adım At” olarak belirlenen organizasyonda 34 bini aşkın başvuru içinden seçilen 5 bin üniversite öğrencisi ile çeşitli kuruluşlardan 500 özel davetli bir araya gelecek. 23 Yetenek Derneği’nin lideri Çağrı Yıldız, tüm aşamaları başarıyla geçen yaklaşık 100 gencin, ‘23’lü olarak 2 yıllık programa katılmaya hak kazanacağını söyledi. Yıldız, “İlk seneyi başarıyla tamamlayan 23’lüler, 23’ün sosyal etki odaklı projelerinde görev alarak yetkinliklerini gerçek tecrübeler edinerek geliştirme fırsatı yakalıyorlar” dedi.