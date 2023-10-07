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Ekonomi

Zirve 23’le geleceğe adım atacaklar

Ekonomi Servisi
04:00 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çağrı Yıldız (sağda)

Çağrı Yıldız (sağda)

Üniversite öğrencilerinin liderlik özelliklerinin gelişmesine katkı sağlayarak dünyada büyük projelere, kurumlara ve markalara liderlik etmelerine destek olmak için kurulan 23 Yetenek Derneği, 13 Ekim’de Ülker Sports Arena’da Zirve 23 etkinliği düzenleyecek. Bu yılki teması “Geleceğe Adım At” olarak belirlenen organizasyonda 34 bini aşkın başvuru içinden seçilen 5 bin üniversite öğrencisi ile çeşitli kuruluşlardan 500 özel davetli bir araya gelecek. 23 Yetenek Derneği’nin lideri Çağrı Yıldız, tüm aşamaları başarıyla geçen yaklaşık 100 gencin, ‘23’lü olarak 2 yıllık programa katılmaya hak kazanacağını söyledi. Yıldız, “İlk seneyi başarıyla tamamlayan 23’lüler, 23’ün sosyal etki odaklı projelerinde görev alarak yetkinliklerini gerçek tecrübeler edinerek geliştirme fırsatı yakalıyorlar” dedi.


Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı
Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında otomotiv piyasası denetimleri ve gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Bolat, ''Yasaklarda uymayanlara ciddi para cezaları uyguladık. Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı. Fiyatlar 2. el araçlarda yüzde 15, sıfır araçta yüzde 20 düştü'' ifadelerini kullandı. 'Emlak fiyatları da düşecek' diyen Bolat, ''Piyasayı köpürten fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerimiz sürüyor'' açıklamasında bulundu. Fahiş kira artışıyla mücadelenin de sürdüğünü belirten Bolat, ''Konut fiyatlarında düşüş eğilimi sürecek. Bir ekip kurduk, ilanları takip edip kontrollerini yapıyoruz. Fiyatların yıl sonuna kadar daha da düştüğünü göreceğiz'' dedi.


#23 Yetenek Derneği
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