Allah'ın en güzel isimlerinden "el-Aziz"

Esmaül Hüsna, Allah'ın en güzel isimleri demektir. Peki, el-Aziz isminin anlamı nedir?

EL-AZİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

El-Aziz anlamı şeref ve onur sahibi, mağlup edilmeyen ve mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen sonsuz izzet sahibi demektir.

El-Aziz Esmasının anlamı ise hakiki ve mutlak suret ile üstünlük sahibi, mağlup edilme olasılığı kesinlikle mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Hükmünde her daim mutlak galip olan demektir.

Esmaül Hüsna'dan biri olan El-Aziz ismindeki aziz kelimesinin anlamında 3 farklı mana bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Allah'ın izzet sahibi olması ve yüceler yücesi olmasıdır. İkinci manası ise Allah'ın her zaman galip olması, mağlup olmamasıdır. Üçüncü anlamı ise yarattıklarının onun emrine itaat etmesidir.

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