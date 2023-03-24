|
Reklam
Reklam
Özgün

Emekli bayram ikramiyesi rakamı belli oldu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyesi tekrar gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye verilecek olan bayram ikramiyesinde yeni rakamı açıkladı. Peki 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar.

16:30 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarını açıkladı.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "EYT’lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek .5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar. Kamuoyunda soru işaretleri var. Kanun teklifi TBMM’de yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren Türkiye’de 7500 liranın altında maaş olmayacak."

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda bayramdan bir hafta önce hesaplara geçirildi. Bu yıl da en geç bayrama bir hafta kala ödeneceği bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacağından dolayı emekli ikramiyelerinin de 17 Nisan'a kadar yatırılması tahmin ediliyor.





#emekli bayram ikramiyesi
#Mustafa Elitaş
#AK Parti Grup Başkanvekili
#TBMM
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.