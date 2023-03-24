Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Memur ve emeklilerin gözü ocak zammındaki son durum haberlerinde. Asgari ücret zam oranı yüzde 54,54 olarak açıklandı. Asgari ücret zammı sonrası gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. İşte memur ve emekli ek zammı detayları. Peki emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Yılbaşında emekli ve memur ne kadar zam alacak? İşte zamlı emekli ve memur maaş zamı son dakika haberlerine ilişkin detaylar.