Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber gündemde yürütmenin diğer önemli isimlerinin kimlerden oluşacağı sorusu var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara’da milletvekili seçilirken, mevcut kabinedeki, aday olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç, bakanların tamamı Meclis’e girdi. Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine ise merak konusu oldu. Kulislerde birçok bakanlık için farklı isimlerin adı geçse de son karar Cumhurbaşkanı'na ait. Erdoğan, cumartesi günü 17.30'da Külliye'deki törene katılacak; saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de ise Çankaya Köşkü'nde yeni dönemin Kabine'si açıklanacak.

Milletvekili seçilen bakanlardan hangileri yeniden kabinede yer alacak?

CNN Türk'te son kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, dün eski Kabine'nin son kez toplanması hakkında konuşup; “Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak. Yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' dediği söyleniyor" iddiasında bulundu.

Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde kabineye ilişkin olarak şunları kaleme aldı: "Seçim sonrası AK Parti’de gündem yeni kabine ve Meclis başkanlığı seçimi, muhalefette ise fokurdama yaşanıyor. Meclis Başkanı büyük ölçüde netleşti. Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı oluyor. Numan Kurtulmuş birikimi, tecrübesi ve verdiği demokrasi mücadelesi ile bu göreve layık bir isim.

AK Parti MYK’da, Meclis’teki kritik denge nedeniyle milletvekillerinden bakan yapılmaması eğilimi ön plana çıkmış. Erdoğan bu görüşü savunan parti büyüklerini dinlemiş. Ama sonunda 3 ya da 4 bakanın tekrar eski görevlerine dönmesi düşünülüyor. İki bakanın ismi neredeyse netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üzerinde ittifak sağlanmış durumda. İki bakan bekleme odasında. Daha çok yeni isimler bakan olacak gibi. Bakan yardımcılarının birkaçını bakan olarak görebileceğiz.

Ekonomi yönetimini Mehmet Şimşek’in üstlenmesi neredeyse kesinleşti. Şimşek için ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı konuşuluyor. Lütfü Elvan’ın Ticaret Bakanı, Cevdet Yılmaz’ın ise Hazine ve Maliye Bakanı olacağı söyleniyor. Şimşek’le birlikte ekonomi bürokrasisi de değişecek."

Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı