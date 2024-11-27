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Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Valiliklerden kar tatili açıklamaları

Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Valiliklerden kar tatili açıklamaları

15:5727/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Kar tatili
Kar tatili

Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde günlerdir süren kar yağışı bugün de bazı illerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde Valilikler tarafından yapılan son dakika açıklamalar ile kar tatili ilanları duyuruluyor. Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da da kar tatili olup olmayacağı merak kazandı. 28 Kasım 2024 Perşembe günü Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da okullar tatil oldu mu? Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte konuya ilişkin son durum...

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle kar yağışının giderek şiddetini arttırdığı Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum gibi illerde öğrenci ve veliler valiliklerden gelecek açıklamaları bekliyor. Peki yarın okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'’da yarın kar tatili var mı?

Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da yarın okullar tatil mi?

Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesine karar vermişti. 28 Kasım perşembe günü içinde Yarın Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Valilikten şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Yarın hangi illerde okullar tatil? 28 Kasım 2024 kar tatili olan iller

28 Kasım 2024 Perşembe günü Artvin Valiliği okulların tatil edileceğini açıkladı.



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