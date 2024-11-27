Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Valiliklerden kar tatili açıklamaları

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle kar yağışının giderek şiddetini arttırdığı Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum gibi illerde öğrenci ve veliler valiliklerden gelecek açıklamaları bekliyor. Peki yarın okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'’da yarın kar tatili var mı?