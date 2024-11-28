Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Cuma Valiliklerden kar tatili açıklamaları

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle kar yağışının giderek şiddetini arttırdığı Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum gibi illerde öğrenci ve veliler valiliklerden gelecek açıklamaları bekliyor. Peki yarın okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller hangileri? Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'’da yarın kar tatili var mı?
Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesine karar vermişti. 29 Kasım cuma günü için de Yarın Erzincan, Bayburt, Aksaray, Samsun, Çorum'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Valilikten şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
29 Kasım 2024 Cuma günü okulların tatil edileceği ilan edilen il olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.