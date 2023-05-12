Erzurum Çat seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Çat Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Erzurum Çat ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Erzurum Çat Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Erzurum Çat ilçesi hakkında genel bilgiler

Erzurum'un ilçelerinden biri olan Çat, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Tarihi bakımdan zengin olan ilçe, doğal güzellikleriyle de dikkat çeker.

Çat ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. İlçenin eski adı "Chate" veya "Chata" olarak bilinir ve Bizanslılar dönemine kadar dayanan bir geçmişi vardır. İlçe, daha sonra Türkler tarafından fethedilmiş ve 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu egemenliği altına girmiştir.

Çat ilçesi, Erzurum'un güneydoğusunda yer alır ve Erzurum ile Erzincan arasında yer alır. İlçenin yüzölçümü 1.382 km²'dir ve ilçe merkezi rakımı 1.857 metre olup, ilçenin en yüksek noktası ise 3.374 metre yüksekliğindeki Murat Dağı'dır. Çat, Doğu Anadolu'nun dağlık ve volkanik bir bölgesinde yer alır ve dağlık alanları ile ünlüdür. İlçede bulunan Soğuksu Milli Parkı, doğal güzelliği ve yaban hayatı ile bilinir.

Çat ilçesinde toplam 28 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler; Aşağıtorunoba, Aşağıyurtbaşı, Büyükdikmetaş, Çalma, Çatbaşı, Çayıryurt, Darıdere, Dedelik, Demircikara, Gözeler, Güneşli, Güzelyurt, Hacıbayram, Karamustafa, Karapınar, Kılıçkaya, Köseler, Köselerdere, Küçükdikmetaş, Kutlu, Kuyucak, Madenli, Pelitören, Soğukpınar, Taşhan, Tavşanlı, Yukarıtorunoba, Yukarıyurtbaşı'dır.

TÜİK 2021 verilerine göre, Çat ilçesinin toplam nüfusu 15.106'dır. Bu nüfusun %50,1'i erkeklerden, %49,9'u ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçenin nüfus yoğunluğu ise km² başına 10,9'dur.







