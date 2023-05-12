Erzurum İspir seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Erzurum İspir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
ERZURUM İSPİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023
ERZURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023
ERZURUM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
Seçimin yenilenmesi nasıl olur?
Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.
Seçim yenilenirse kaç gün sonra seçime gidilir?
Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.
Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
ATA İttifakı’nda hangi partiler var?
11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.
Millet İttifakı’nda hangi partiler var?
"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.
Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
Erzurum İspir ilçesi hakkında genel bilgiler
Erzurum'un kuzeybatısında yer alan İspir ilçesi, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri ile dikkat çekmektedir. İspir, tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği bir yer olması sebebiyle, tarih boyunca önemli bir konuma sahip olmuştur.
İspir, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşımaktadır. MÖ 3. yüzyılda Urartuların hakimiyetine giren İspir, daha sonra Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Türkler gibi pek çok devletin egemenliği altında kalmıştır. 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı sonrasında bölgede Türk hakimiyeti kurulmuştur. İspir, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlılar gibi pek çok Türk devletinin egemenliği altında kalmıştır.
İspir ilçesi, Erzurum iline bağlı bir ilçedir. İlçe topraklarının büyük bir bölümü dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Doğusunda Bayburt, güneyinde Erzincan, batısında Erzurum ve kuzeyinde Gümüşhane ile komşudur. İspir ilçesi, Tortum Gölü, Özgüven ve İspir Çayı gibi doğal güzellikleri ile ünlüdür.
- İspir ilçesinin 3 beldesi ve 68 köyü bulunmaktadır. İlçenin merkezinde 6 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Çay Mahallesi, Güllük Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi.
TÜİK verilerine göre 2021 yılında İspir ilçesi nüfusu 18.924'tür. İlçenin nüfusu son yıllarda hafif bir azalma trendi göstermektedir.