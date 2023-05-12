Erzurum Köprüköy seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Erzurum Köprüköy İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Köprüköy YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Erzurum Köprüköy Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Erzurum Köprüköy ilçesi hakkında bilgiler

Erzurum'un ilçelerinden biri olan Köprüköy, şehir merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Tarihi Urartu dönemine kadar uzanan Köprüköy, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle önemli bir ticaret merkezi olarak bilinir.

Köprüköy ilçesi, kuzeyde Aşkale ve Pasinler, güneyde Tekman ve Narman, doğuda Kars, batıda ise Aziziye ilçeleriyle komşudur. İlçenin toplam yüzölçümü 925 km²'dir ve rakımı 1.707 metredir. İlçenin iklimi karasal iklimdir, kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçmektedir.

Köprüköy ilçesi, 1 belde ve 41 köyden oluşmaktadır. Bu köyler; Akçakale, Ağrakent, Aktepe, Alankent, Arslanlı, Arslanpınar, Bağbaşı, Bayırbağ, Boztepe, Çayırköy, Çeçen, Çiçekli, Çimenlik, Dağyenice, Dervişler, Dumanlı, Durmuşlar, Elmalı, Gözede, Güneşli, Güzelköy, Hacıbekir, İlbeyli, Kadıçayırı, Kapıkaya, Karaağaç, Karaman, Kırköy, Kızıldaş, Kuşluca, Ortaçayır, Saraylı, Sarıtaş, Selçuk, Şahinkaya, Şıhlı, Tandoğan, Tuzluca, Yelkenli ve Yenice köyleridir.

Köprüköy ilçesinin nüfusu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 15.611'dir. Bu nüfusun %77,5'i kırsal, %22,5'i ise şehir merkezinde yaşamaktadır. İlçe ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayalıdır.



