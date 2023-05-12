Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Erzurum Oltu seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Erzurum Oltu İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Erzurum Oltu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.

Millet İttifakı’nda hangi partiler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Erzurum Oltu ilçesi hakkında genel bilgiler

Erzurum'un doğusunda yer alan Oltu ilçesi, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve turistik yerleriyle dikkat çeken bir ilçedir. Oltu ilçesi, Erzurum iline bağlıdır ve Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biridir.

Oltu ilçesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Tarihi M.Ö. 8000'lere kadar uzanan Oltu'nun eski adı Artançar'dır. İlçenin adı, 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya gelen Türkmenler tarafından buraya yerleşen Oltu Beyi'nden gelmektedir. Oltu ilçesi, Osmanlı döneminde Erzurum vilayetine bağlı bir kaza merkezi olarak yönetilmiştir.

Oltu ilçesi, Erzurum ilinin doğusunda yer alır. Kuzeyinde Uzundere ve Tortum, güneyinde İspir, doğusunda Artvin ve Ardahan, batısında ise Olur ilçeleri bulunur. İlçenin yüzölçümü 2.104 km²'dir. Rakımı 1900 metre olan Oltu, genellikle dağlık bir bölgede yer alır. Tortum Çayı, ilçenin doğusunda yer alır ve ilçenin en büyük nehri olarak bilinir. Ayrıca Oltu Çayı ve Soğanlı Dağı da ilçede bulunan diğer önemli doğal özelliklerdir.

Erzurum'un Oltu ilçesi toplamda 67 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin merkezinde yer alan mahalleler ve güncel nüfusları şöyledir:

Aşağı Çarşı Mahallesi: 1,290 Cumhuriyet Mahallesi: 3,734 Fatih Mahallesi: 2,046 Kışla Mahallesi: 1,720 Ören Mahallesi: 755 Yeni Mahallesi: 1,352

Diğer mahallelerin nüfusları ise genellikle 500 ile 1,000 arasında değişmektedir. En kalabalık mahalle olan Cumhuriyet Mahallesi, Oltu ilçesinin ekonomik, ticari ve kültürel merkezi olarak öne çıkmaktadır.



