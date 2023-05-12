|
Özgün

Erzurum Pasinler Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

14 Mayıs 2023 Erzurum Pasinler seçim sonuçları akşamı cumhurbaşkanı adaylarının, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranları yenisafak.com seçim sayfasından canlı olarak yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın aldıkları oy oranları merak konusu oluyor. Seçim yasaklarının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Pasinler 2023 seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları da hızlıca erişime açılacak.

14:26 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Erzurum Pasinler 2023 seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları

Erzurum Pasinler 2023 seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları

Erzurum Pasinler
sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından
ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak.
na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Pasinler YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Oy Nasıl Kullanılır?

  • Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  • Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  • Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  • Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  • Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  • Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

  • 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

  • 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

  • 24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Erzurum Pasinler ilçesi hakkında genel bilgiler

Erzurum'un önemli ilçelerinden biri olan Pasinler, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan Pasinler, coğrafi olarak Erzurum şehir merkezine 30 km uzaklıktadır. İlçe, batısında Horasan, doğusunda Aşkale, güneyinde Kars ve Bingöl illeriyle çevrilidir.

Tarihi olarak, Pasinler ilçesi antik çağlardan beri insan yerleşimine sahne olmuştur. İlçe, tarihte Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Selçuklu döneminden kalma tarihi yapılar, Pasinler'in tarihi dokusunu oluşturur. Bunlar arasında yer alan Cimil Köprüsü, Hüseyin Gazi Türbesi, Cuma Camii ve Ulu Camii, ilçenin tarihi yapıları arasında sayılabilir.

Pasinler ilçesinin nüfusu 2021 yılı itibarıyla 28.620'dir. İlçede 20 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

  1. Cumhuriyet Mahallesi
  2. Güllüce Mahallesi
  3. Hacı Yusuf Mahallesi
  4. Hamidiye Mahallesi
  5. Hasanbeyli Mahallesi
  6. Hürriyet Mahallesi
  7. İstiklal Mahallesi
  8. Kavakpınar Mahallesi
  9. Kılıçözü Mahallesi
  10. Körhatun Mahallesi
  11. Maltepe Mahallesi
  12. Mazgirt Mahallesi
  13. Mevlana Mahallesi
  14. Orta Mahallesi
  15. Saray Mahallesi
  16. Sarıpınar Mahallesi
  17. Savaş Mahallesi
  18. Şehitlik Mahallesi
  19. Üçtepeler Mahallesi
  20. Yeni Mahalle

Pasinler, Erzurum ilinin en büyük ilçelerinden biri olmasına rağmen doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile dikkat çeker. İlçenin doğal güzellikleri arasında İspirizdere Vadisi, Muratbaşı Mesire Alanı, Soğanlı Dağı ve Ilıca Kaplıcası sayılabilir.


#seçim 2023
#Pasinler seçim sonuçları
#Erzurum Pasinler seçim sonuçları
#2023 Pasinler cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya Kuluncak Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023