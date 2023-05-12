Erzurum Pasinler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Erzurum Pasinler İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Pasinler YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Erzurum Pasinler ilçesi hakkında genel bilgiler

Erzurum'un önemli ilçelerinden biri olan Pasinler, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan Pasinler, coğrafi olarak Erzurum şehir merkezine 30 km uzaklıktadır. İlçe, batısında Horasan, doğusunda Aşkale, güneyinde Kars ve Bingöl illeriyle çevrilidir.

Tarihi olarak, Pasinler ilçesi antik çağlardan beri insan yerleşimine sahne olmuştur. İlçe, tarihte Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Selçuklu döneminden kalma tarihi yapılar, Pasinler'in tarihi dokusunu oluşturur. Bunlar arasında yer alan Cimil Köprüsü, Hüseyin Gazi Türbesi, Cuma Camii ve Ulu Camii, ilçenin tarihi yapıları arasında sayılabilir.

Pasinler ilçesinin nüfusu 2021 yılı itibarıyla 28.620'dir. İlçede 20 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Mahallesi Hacı Yusuf Mahallesi Hamidiye Mahallesi Hasanbeyli Mahallesi Hürriyet Mahallesi İstiklal Mahallesi Kavakpınar Mahallesi Kılıçözü Mahallesi Körhatun Mahallesi Maltepe Mahallesi Mazgirt Mahallesi Mevlana Mahallesi Orta Mahallesi Saray Mahallesi Sarıpınar Mahallesi Savaş Mahallesi Şehitlik Mahallesi Üçtepeler Mahallesi Yeni Mahalle

Pasinler, Erzurum ilinin en büyük ilçelerinden biri olmasına rağmen doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile dikkat çeker. İlçenin doğal güzellikleri arasında İspirizdere Vadisi, Muratbaşı Mesire Alanı, Soğanlı Dağı ve Ilıca Kaplıcası sayılabilir.



