Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın karşı karşıya geldiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekili seçim sonuçlarına göre Erzurum Pazaryolu oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar

ile ilgili haber yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023

ve 2023 Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Erzurum