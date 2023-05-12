Erzurum Pazaryolu 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Seçim Günü Yasakları
Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?
Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.
Erzurum Pazaryolu ilçesi hakkında genel bilgiler
Erzurum'un ilçelerinden biri olan Pazaryolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. İl merkezine 42 km uzaklıkta bulunan Pazaryolu, coğrafi konumu ve tarihi dokusu ile önemli bir ilçedir.
Pazaryolu ilçesi, tarih boyunca bölgedeki ticaret yollarının kavşak noktasında yer almıştır. İlçe adını, tarih boyunca birçok kez yolculuk eden tüccarların Pazaryolu'nu kullanarak ticaret yaptıkları yer olarak almıştır. İlçenin tarihi, Urartular dönemine kadar uzanmaktadır. Urartular'dan sonra bölge sırasıyla Medler, Persler, Makedonyalılar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Selçuklu Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 13. yüzyılın başlarında Anadolu'da Türklerin hakimiyeti başladı ve Pazaryolu ilçesi de Türk hakimiyeti altına girdi.
Pazaryolu ilçesi, Erzurum il merkezine 42 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçe, Doğu Anadolu Bölgesi'nin orta kesiminde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 834 km²'dir. Rakımı 2.080 metre olan ilçede, kışlar oldukça soğuk ve karlı, yazlar ise serin ve kuraktır. İlçede Nemrut Dağı ve Karasu Nehri gibi doğal güzellikler bulunmaktadır.
- Pazaryolu ilçesi, 8 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Alacık, Bağlar, Camii Kebir, Kışla, Kızmescit, Meydan, Yenimahalle ve Yolboyu'dur.
Pazaryolu ilçesi, 2021 yılı TÜİK verilerine göre, toplam 6.684 nüfusa sahiptir. Bu nüfusun %64,6'sı ilçe merkezinde, %35,4'ü ise kırsal mahallelerde yaşamaktadır. İlçenin nüfusu, son yıllarda hızla artmaktadır. Bu artışın en önemli nedenleri arasında göç ve doğal artış yer almaktadır.