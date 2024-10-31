İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Özer’in, buradaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi.

Esenyurt Belediyesi’ne kim atandı?

İçişleri Bakanlığı, Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden tutuklandı?

Terör operasyonu kapsamında sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edildi. Özer'in ayrıca son 10 yılda terör örgütleriyle ilişkili suç kayıtları bulunan 694 kişiyle de irtibat kurduğu belirlendi.

DEM'in desteğiyle seçilmişti

2019 yılında Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, 2024 seçimleri öncesinde Ali Gökmen'in adaylığını geri çekmesi üzerine, DEM Parti’nin desteklediği Ahmet Özer’i aday olarak göstermişti. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde en yüksek oyu alan Özer, Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilmişti.



