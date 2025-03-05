Menderes Belediyesi tarafından açılışı yapılacak Sosyal Market ve Halk Çamaşırhanesi açılış etkinliği nedeniyle ESHOT, 7 hattında güzergah değişikliği yaptı. Açılış saatleri süresince Cüneybey Cami durağının da kullanılmayacağını belirten ESHOT, açılış töreninin son bulmasıyla normal seferlere dönüleceğini belirtti.
ESHOT Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile bugün bazı hatlarında güzergah değişikliği yapıldığına dair yolcularını uyardı. Menderes Belediyesi tarafından açılışı yapılacak olan Sosyal Market ve Ücretsiz Halk Çamaşırhanesinin açılışı nedeniyle 7 hattında güzergah değişikliği yaptığını açıklarken, bir durağın ise kullanım dışı kalacağını açıkladı.
ESHOT güzergahı değişen hatlar
Açılışı saat 18:00 ve 19:00 saatleri arasında Cüneyt Bey Sokak üzerinde yapılacak tesisler nedeniyle açılış saatleri arasında sokağın kullanılmayacağını belirten ESHOT, 508, 707, 789, 799, 804, 814 ve 829 Numaralı otobüslerin Eski Camii Sokak, Doğan Sokak ve Hükümet Caddesi üzerinden seferlerini gerçekleştireceğini açıkladı. Açılış saatleri süresince Cüneybey Cami durağının da kullanılmayacağını belirten ESHOT, açılış töreninin son bulmasıyla normal seferlere dönüleceğini belirtti.