ESHOT Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile bugün bazı hatlarında güzergah değişikliği yapıldığına dair yolcularını uyardı. Menderes Belediyesi tarafından açılışı yapılacak olan Sosyal Market ve Ücretsiz Halk Çamaşırhanesinin açılışı nedeniyle 7 hattında güzergah değişikliği yaptığını açıklarken, bir durağın ise kullanım dışı kalacağını açıkladı.