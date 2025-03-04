İzmir'de husumetli aileler birbirine girdi:1 yaralı 14 gözaltı

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı ayırdı. B.T.'nin olay yerine getirdiği bıçak ile av tüfeğine el konuldu. Kolundan hafif yaralanan 1 kişi Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, yaralının taburcu edildiği öğrenildi.