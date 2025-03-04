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İzmir'de husumetli aileler birbirine girdi:1 yaralı 14 gözaltı

İzmir'de husumetli aileler birbirine girdi:1 yaralı 14 gözaltı

14:554/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
DHA
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı, tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.T., elindeki tüfekle ateş açtı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı ayırdı. B.T.'nin olay yerine getirdiği bıçak ile av tüfeğine el konuldu. Kolundan hafif yaralanan 1 kişi Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, yaralının taburcu edildiği öğrenildi.






#İzmir
#Kavga
#Asayiş

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