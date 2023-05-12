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14 Mayıs Eskişehir Seyitgazi Seçim Sonuçları

14 Mayıs Pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullanıyor. Eskişehir Seyitgazi seçim sonuçları ve oy oranları da oy verme işleminin bitmesi ve seçim yayın yasaklarının kalkmasının ardından belli olacak. YSK seçim verilerini paylaştığında İç Anadolu Bölgesi Eskişehir Seyitgazi seçim sonuçlarına yenisafak.com seçim sayfası üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz.

20:33 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eskişehir Seyitgazi seçim sonuçları 2023

Eskişehir Seyitgazi seçim sonuçları 2023

Eskişehir Seyitgazi
sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve
açıklanacak. Seyitgazi Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte
, partilerin oy oranları.

Eskişehir Seyitgazi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

  • Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  • Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  • Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  • Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  • Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  • Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Eskişehir Seyitgazi ilçesi hakkında genel bilgiler

Eskişehir'in ilçelerinden biri olan Seyitgazi, şehir merkezine yaklaşık 35 km uzaklıkta yer alır. İlçenin tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Seyit Battal Gazi'ye ait türbesi ilçenin merkezinde bulunmaktadır.

Seyitgazi ilçesi, coğrafi konum itibariyle Eskişehir Ovası'nın batısında, kuzeyinde Sivrihisar, güneyinde Çifteler, doğusunda Mahmudiye ilçeleriyle komşudur. İlçenin yüzölçümü 799 km²'dir ve rakımı 1000 metreyi aşmaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında Murat Dağı Milli Parkı, Mavi Göl ve Günyüzü Yaylası bulunmaktadır.

Seyitgazi ilçesi, 29 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şöyledir: Akviran, Akçakavak, Akçapınar, Armağan, Arpacık, Asmakadem, Bayramlı, Bedirli, Büyükdere, Demirci, Derebey, Eğridere, Geyikli, Güvenç, Hacılar, İkizdere, İshaklar, Karagözler, Karapınar, Kavacık, Kızılca, Kocadere, Ormanlı, Sağlık, Sarılar, Seyitgazi Merkez, Sığırlık, Söğütözü, Tuzpazarı.

Seyitgazi ilçesi nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 19.558'dir.



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Trabzon Vakfıkebir Seçim Sonuçları 2023