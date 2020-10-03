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Eşleşmemiş Sağlık Bakanlığı 3 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı Ölü sayısı 59, hasta sayısı 1502
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3 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 3 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı: Ölü sayısı 59, hasta sayısı 1502

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ekim günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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