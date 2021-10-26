Google Chrome web sayfalarının hızını artırmak için yeni seçenekler test ediyor

Google, Chrome ve Chromium tabanlı web tarayıcılarda işlemci, grafik işlemci ve RAMperformansını iyileştirmek için yeni çözümler geliştiriyor. Son olarak üzerinde çalışılan RawDraw özelliği, sayfaların oluşturulma biçimini düzenliyor ve sistem kaynaklarının üzerindeki yükü azaltmaya odaklanıyor.

Chrome yeni sistemle birlikte o sayfayı çizmek için kullanılacak belirli pikselleri seçiyor. Sonrasında 256 x 256 piksellik bir döşeme ızgaralara bölerek ve ardından kaynakları bu döşemelere yerleştirerek açmaya başlıyor. Bu işlem, Chrome'u bir kullanıcının etkileşimde bulunduğu her bir kare için tüm web sayfasını yeniden hesaplama zorunluluğundan kurtarıyor.

Chrome'daki RawDraw özelliği nasıl aktif hale getirilir?

Google Chrome'un bu yeni özelliği şu anda test aşamasında. Fakat kullanıcılar basit bir komutla deneyebiliyor. Bunun için web tarayıcı adres çubuğuna aşağıdaki kodu yazıp gelen seçeneği onaylamak yeterli.

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chrome:flags#enable-raw-draw