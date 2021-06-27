Koronavirüs Türkiyenin 27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 5 binin altına düştü
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Türkiye'nin 27 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 5 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. Koronaviür tedbirleri ve aşı sayısının hızla artması ile vaka sayıları da uzun bir aradan sonra ilk kez 5 binin atına düştü. İşte 27 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 27 Haziran koronavirüs günlük ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.

27 Haziran koronavirüs tablosu.
27 Haziran koronavirüs tablosu.

Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Aşı 47 milyon dozu geçti

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısının, saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.
  • Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
  • "Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."

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