Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçi, esnaf ve sanatkarların uygun koşullu finansmana ulaşması için sağlanan desteklerin devam edeceğini bildirdi. “Kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar liraya, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar liraya ulaşması öngörülmek.” denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, çiftçi, esnaf ve sanatkarlara sağlanan hazine destekli krediler nedeniyle kamu bankalarının zarara uğradığı iddialarına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Esnaf ve çiftçi destekleri devam edecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçi, esnaf ve sanatkarların uygun koşullu finansmana ulaşması için sağlanan desteklerin devam edeceğini bildirerek, "Bu yıl sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar liraya, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar liraya ulaşması öngörülmektedir." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan, çiftçi, esnaf ve sanatkarlara sağlanan hazine destekli kredilerden dolayı kamu bankalarının zarara uğradığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Çiftçi esnaf ve sanatkarların kamu bankaları aracılığıyla hazine faiz/kar payı destekli kredilerden yararlandığı anımsatılan açıklamada, söz konusu kredilerin faiz/kar payı yükünün belirli bir kısmının Bakanlıkça karşılandığına işaret edildi.