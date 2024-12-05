Esnaf ve çiftçi destekleri devam edecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçi, esnaf ve sanatkarların uygun koşullu finansmana ulaşması için sağlanan desteklerin devam edeceğini bildirerek, "Bu yıl sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar liraya, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar liraya ulaşması öngörülmektedir." ifadesini kullandı.