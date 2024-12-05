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Esnaf konum vergisi mi ödeyecek? Resmi açıklama geldi

Esnaf konum vergisi mi ödeyecek? Resmi açıklama geldi

11:315/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Kanun yalnızca Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreten kişileri ilgilendirecek.
Kanun yalnızca Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreten kişileri ilgilendirecek.

Esnaftan konum vergisi alınacağına dair iddialara resmi açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Esnaftan vergi alınacağı doğru değildir. Söz konusu kanun, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmiyor" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Esnafa Konum Vergisi” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi.

Esnafı kapsamıyor

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün bazı medya organlarında
“Esnafa Konum Vergisi”
başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır,
sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir.
Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir"



#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#esnaf
#konum
#sosyal medya

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