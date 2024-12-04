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Yurt dışı harç pulu dönemi bitiyor: Son tarih belli oldu

Yurt dışı harç pulu dönemi bitiyor: Son tarih belli oldu

20:584/12/2024, Çarşamba
DHA
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Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor.
Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor.

Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.

Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı.

Bilgilendirme afişlerinde
"Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz"
ifadelerine yer verildi.



#Yurt dışı
#Harç pulu
#Ödeme

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