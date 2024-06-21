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Yurt dışı çıkış harcı 2024 ne kadar?

Yurt dışı çıkış harç ücretleri 2024 haziran ne kadar, sorusu gündemde yer alıyor. Yurt dışı seyahat planı yapıyorsanız, en güncel bilgilere sahip olmak önemlidir. Bu bilgilerden biri de yurt dışı çıkış harcı tutarıdır. Peki, Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2024, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli? Yurt dışı çıkış harç ücreti 2024 ve konu hakkında ayrıntılar.

09:11 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 09:14 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yurt dışı çıkış harç ücreti 2024 güncel fiyatlar
Yurt dışı çıkış harç ücreti 2024 güncel fiyatlar

Yurt dışına seyahat etmeyi sevenler pasaport ve vize gibi işlemlere ek olarak yurt dışı çıkış harcı da ödemekle yükümlüdür. Söz konusu işlem yurt dışına çıkarken tamamlanması gereken prosedürlerden biridir. “Yurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir?” diye merak ediyor musunuz? Gelin “yurt dışı çıkış harcı ne kadar?” sorusunun cevabına bakalım.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Pul harcı T.C pasaportu ile yurt dışına çıkan vatandaşların ödediği bir vergi çeşidi olarak bilinir. Seyahat edecek tüm vatandaşların ülkeden çıkış yapmadan önce harç ödemesini yapması ve ilgili belgeyi pasaport görevlisine ibraz etmesi gerekir. Söz konusu prosedür bordo pasaport sahiplerinin yanı sıra yeşil pasaport sahipleri için de geçerlidir. Harcın ödenmediği durumlarda pasaport kontrolünden geri çevrilirsiniz ve yurt dışına çıkışınız engellenir.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Yurt dışı çıkış harç tutarı hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez." dedi

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ 2024

Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti. Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI MUAFİYET DURURLARI NELERDİR?

Pul harcı ödeme yükümlülüğünde bazı durumlarda muafiyet hakkı bulunur. Ödemeden muaf tutulan kişilerin özellikleri şu şekildedir:

  1. Yedi yaşından küçük çocuklar
  2. KKTC’ye seyahat eden vatandaşlar
  3. Ticari amaçla yurt dışına çıkan görevliler
  4. Green card sahipleri
  5. Çifte pasaporta sahip olanlar (diğer pasaportla seyahat edildiği durumlarda)
  6. Yurt dışında süresiz oturum/çalışma hakkı bulunanlar
  7. Resmi ziyarette bulunan kamu görevlileri
  8. Pasaportunda “işçi” veya “işçi çocuğu” ifadesi bulunan kişiler
  9. Pasavan evrakı ile çıkış yapan kişiler

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