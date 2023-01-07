Euroleague’de haftanın MVP’si Kızılyıldız’dan

THY Euroleague’de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Kızılyıldız’da 36 verimlilik puanı ile oynayan Sırp basketbolcu Filip Petrusev oldu.
FİLİP PETRUSEV KİMDİR?
15 Nisan 2000 doğumlu olan Sırp basketbolcu Filip Petrušev, Sırbistan Basketbol Ligi ile EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız forması giymektedir. Gonzaga Bulldogs takımında kolej basketbolu oynamıştır. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynamaktadır.
FİLİP PETRUSEV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Filip Petrušev, 2020-2021 sezonlarında Sırbistan’ın Belgrad kentinde bulunan Mega Soccerbet takımında oynadı.
2021–2022 sezonlarında Anadolu Efes'te oynayan Filip Petrušev, beklediği kadar süre almadığını belirterek Kızılyıldız’a transfer oldu.