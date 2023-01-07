Euroleague’de haftanın MVP’si Kızılyıldız’dan THY Euroleague’de 17. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Valencia Basket karşısında 36 verimlilik puanı ile oynayan Kızılyıldız'ın oyuncusu Filip Petrusev haftanın MVP’si seçildi. Peki Filip Petrusev kimdir, nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte soruların cevapları.

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