15 Eylül evde bakım maaşları yatırıldı! İşte bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım parası ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılırken, birçokları evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusunu dilinden düşürmüyor. Temmuz zammı ile birlikte artan devlet desteği her ayın belirli bir gününden itibaren illere kademeli olarak yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme tarihlerini açıklasa da, bazı vatandaşlar evde bakım maaşı erken yatar mı sorusunu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yanıtladı.

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? (15 EYLÜL)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı’nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL’den 3 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, ''Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor'' ifadelerini kullandı.

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Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için çalıştıklarını ve hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, ''Bu yapacağımız ödeme ile birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim'' dedi.

15 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı. Maaşlar bir aksaklık yaşanmazsa 15 Eylül tarihinden itibaren başlayacak. Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.