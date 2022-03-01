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Muhabbetinize eşlik etsin: Evde Filtre Kahve Yapımı

Son zamanlarda en sık kullandığımız cümlelerden biri 'Bir kahveye ne dersin?', 'Bir kahve içelim'. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir kahve filtresi ve biraz ip. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Peki, evde filtre kahve nasıl yapılır? Nefis ve kolay kahve yapımını evde sevdiklerinizle birlikte yaparak hoş sohbetlerinize eşlik edin. Evde kolay filtre yapımını sizler için derledik...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Evde Filtre Kahve Nasıl Yapılır?
Evde filtre kahve yapmak düşündüğünüz kadar zor değil! İşte evde tam kararında filtre kahveler hazırlamak için bilmeniz gerekenler...

Evde kahve içmenin tadı paha biçilemez bir gerçek. Bu keyfi yapabilmeniz için sizlere 'evde filtre kahve' yapımını sunuyoruz. Birçok demleme metodu var. Bunların arasında en az ekipmanla yapabileceğiniz kahve, çay torbaları gibi kahve torbaları. Bunları hazırlamanız gerekiyor. Tek ihtiyacınız olan şey bir kahve filtresi ve biraz ip.

1. Evde Filtre Torbaları ile Filtre Kahve Yapımı

İlk olarak filtre kahve veya espresso için öğütülmüş kahvenizi kahve filtresinin içine yerleştirin. Orta bölümüne yerleştirirseniz paketlemeniz ve torba haline getirmeniz daha kolay olacaktır. Daha sonra filtreyi bohça haline getirin ve ip yardımıyla bağlayın. Bağladığınız filtre torbasını fincanın içine yerleştirin ve kaynattığınız suyu yavaş bir şekilde torbanın üstüne dökün. Nefis kahveniz yaklaşık 4-5 dakika içerisinde hazır olacaktır.

2. Evde Filtre Tutucusu ile Filtre Kahve Yapımı

Eğer filtre torbalarını bir adım ileriye taşımak istiyorsanız filtre tutucularından faydalanabilirsiniz. Bu yöntem de oldukça hızlı bir şekilde filtre kahve hazırlamanıza izin verir. Şimdi izlemeniz gereken adımlara bakalım.

1.Filtre tutucuya kahve filtresini takın.

2.Daha sonra filtre tutucuyu fincanınızın üstüne yerleştirin.

3.Öğütülmüş kahveyi kahve filtresinin ortasında yerleştirin.

4.Önceden kaynattığınız suyu yavaş bir şekilde öğütülmüş kahvenin üstüne dökün.

5.Bu işlemi yavaş bir şekilde yaparsanız daha yoğun kahve tadı elde edebilirsiniz.

3. Evde French Press ile Filtre Kahve Yapımı

Makinesiz filtre kahve yapmanın en zahmetsiz yöntemi ise kesinlikle French Press kullanmak. İzlemeniz gereken yalnızca üç adım var.

1.Öğütülmüş kahveyi French Presse yerleştirin.

2.Kaynattığınız suyu kahvenin üstüne dökün.

3.4-5 dakika bekleyin ve bastırın.

  • Evde makine kullanmadan kahve hazırlamak istiyorsanız, suyu kaynattıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar biraz soğuması için bekleyin. Makineler ısıyı otomatik olarak ayarladığı için beklemeniz gerekmez. Ancak genellikle kahve 96C’de hazırlandığı için yeni kaynamış suyu doğrudan dökmeniz kahvenin tadını bozabilir.

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