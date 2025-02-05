Türk kahvesi, ince öğütülmüş kahve çekirdeklerinin su ve isteğe bağlı olarak şeker ile birlikte özel bir cezvede pişirilmesiyle hazırlanan, köpüklü ve yoğun aromalı bir kahve türüdür. Kökeni Osmanlı İmparatorluğu’na dayanır ve geleneksel pişirme yöntemiyle dünyadaki diğer kahve çeşitlerinden ayrılır.

Şekerli, orta şekerli, az şekerli ve bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte kahvenin malzemeleri ve yapılışı.

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ MALZEMELERİ

Gerekli malzemeleri tam ölçüsünde kullanmak kahveyi lezzetli yapan unsurların başında gelmektedir. Bol köpüklü bir Türk kahvesi malzemeleri;

Sade Türk Kahvesi İçin;

1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

Az Şekerli Türk Kahvesi İçin;

1 tatlı kaşığı kahve

Yarım çay kaşığı şeker

1 fincan su

Orta Şekerli Türk Kahvesi İçin;

1 tatlı kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

1 fincan su

Şekerli Türk Kahvesi İçin;

1 tatlı kaşığı kahve

2 çay kaşığı şeker

1 fincan su

TÜRK KAHVESİ YAPILIŞI (2 YÖNTEM)

1. Yöntem

Cezvenin içerisine her fincan kahve için bir fincan su koyun ve her fincan kahve için 1 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı şeker koyun.

İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin.

Yerleştirdikten sonra asla karıştırmayın ve yavaşça kaynama derecesine getirin.

Kaynamaya başlayınca üstte oluşan köpüğü fincanlara dağıtın

Yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

2. Yöntem

Öncelikle köpüklü Türk kahvesinin malzemesi önemlidir. Evet herkesin bildiği gibi su kahve ve şeker üçlüsü pişirilir.Ateşte ama bu işin ayrıntıları işte o kadar basit değildir.

Öncelikle buzdolabından buz gibi su çıkarılmalıdır.

Eğer kahve sıcak ya da ılık suyla yapılırsa elde edeceğiniz köpük en fazla iki fincanı doldurur. Hatta ikinci zorlanır.

TÜRK KAHVESİNİ LEZZETLİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Kahvenizin taze olmasına dikkat edin!

Lezzetli bir Türk kahvesi için öncelikle kahvenizin taze olması gerekir. Aktardan alacağınız taze kahve ile keyfinize keyif katabilirsiniz. Hava almayacak şekilde kapalı bir kap kullanarak ve nemden uzak tutarak kahvenizin tazeliğini koruyabilirsiniz.

Musluk suyu kullanmayın!

Daha lezzetli ve yumuşak bir Türk kahvesi için musluk suyu yerine arıtılmış su veya hazır şişe su kullanın. Daha fazla köpüklü kahve için ise soğuk su kullanmayı unutmayın…

İyice karıştırın!

Sizi enfes lezzeti ile keyiflendirecek kahvenizi hazırlarken tüm malzemeleri cezveye koyduktan sonra, ocağa koymadan yaklaşık 30 saniye boyunca karıştırın; kahveniz daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Aman unutmadan, cezveyi ocağa koyduktan sonra karıştırmaya devam etmeyeceksiniz…

Ağır ağır pişirin!

Şahane bir Türk kahvesi için bakır cezve tercih edebilirsiniz; ısıyı iyi iletme özelliğine sahip olması ağır pişerken önemli bir detay olacaktır. Eğer birde imkanınız varsa közde pişen kahvenin tadına doyamazsınız. Onun dışında kahvenizi her zaman kısık ateşte 15-20 dakika ağır ağır pişirin. Zira yüksek ateş kahvenizin hemen köpürüp taşmasına neden olur.

5.Ölçüsünü ayarlarken dikkat edin

lezzetli bir Türk kahvesi için kahve-su oranı çok önemlidir. Bir fincan kahve için cezveye iki çay kaşığı Türk kahvesi koymalısınız. Kahvenin suyunu da kullanacağınız fincan ile ölçüp koymayı unutmayın. Şeker oranına gelecek olursak, tercihinize göre ayarlayabilirsiniz ancak genel olarak sade kahveye hiç şeker atılmazken, az şekerli kahve yarım, orta şekerli kahve bir, şekerli kahve için ise iki çay kaşığı şeker atılır.

Çok fazla kaynatmayın!

Hayalinizdeki kahveyi yapabilmek için dikkat etmeniz gereken bir noktada cezvenizi ocakta tutma sürenizdir. Bu konuda en sık yapılan hatalardan biri de kahveyi kaynatana kadar ocakta tutmaktır. Unutmayın; Türk kahvesi kabarmaya başladığı anda ocaktan alınmalıdır.

İsterseniz aroma ekleyebilirsiniz

Son zamanlarda çokça rastlanan aramalı Türk kahvelerini herkes çok seviyor. Siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Kahve yaparken içine bir parça çikolata, damla sakızı veya kakule gibi aromalar atmanız yeterlidir.

Bol köpüklü olması çok kolay!

Köpüğünü ayarlarken dikkat. Lezzeti kadar sunumu da önemli olan Türk kahvesini bol köpüklü sunmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit; kahveniz pişerken yüzeyine çıkan ilk köpükleri fincanlara paylaştırın ve iyice kabarması için tekrar ocağa koyun. İyice kabaran kahveyi kaynatmadan fincan bardaklarına yarım doldurun. Daha sonra tekrar ocakta kaynatıp kabaran kahvenizle fincanların tamamını doldurun. Böylece bol köpük elde etmiş olacaksınız. Evet, şahane bir Türk kahvesinin bol köpüklü, mis kokulu ve lezzetli püf noktalarını öğrendiğimize göre gelelim tarifine.. Verdiğimiz adımları takip ederek kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık, keyifli vakitler sizi bekliyor.

KAHVEDEN ÖNCE NEDEN SU İÇİLİR?

Serviste ağız tadının kahveye hazırlanması için bir bardak soğuk su bulundurulması kahve kültürünün içinde yer alır. Kahve, yemek sonrası hazmı kolaylaştırıcı ve keyif verici olduğundan su, kahveden önce içilerek ağız temizliği yapılır; ki böylece kahvenin tadı daha iyi alınabilir.

Kırmızı et yemeklerinin üzerine mutlaka kahve alınması kültürümüzde vardır.

TÜRK KAHVESİNİN ÖZELLİKLERİ

İnce Öğütülmüş Kahve: Espresso'dan bile daha ince çekilir, neredeyse un kıvamındadır.

Telveli Servis: Kahve telvesi süzülmeden fincana dökülür.

Köpüklü Yapı: Doğru pişirme yöntemiyle yoğun bir köpük oluşur.

Yavaş Pişirme: Genellikle düşük ısıda, cezvede pişirilir.

Şekersiz veya Şekerli Tercihler: Şeker pişirme sırasında eklenir (Sonradan eklenmez).

KAHVE KAÇ (Kcal) KALORİDİR?

Sade Türk Kahvesi 7 kcal, Şekerli Türk Kahvesi 42 kcal, Orta Türk Kahvesi 17 kcal’dir.























