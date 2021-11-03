Özgün EYT çıkıyor mu? Başkan Erdoğandan son EYT açıklaması
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EYT çıkıyor mu? Başkan Erdoğan'dan son EYT açıklaması!

EYT ne zaman çıkacak? sorusu EYT bekleyen onbinlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu anlamda "EYT son dakika haberleri" yakından takip edilmekte. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar EYT teklifinin ardından uzun süredir bekleyişte. EYT ile ilgili sigorta prim gün sayısını dolduranlar için bir düzenleme için gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte EYT'de son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT çıkıyor mu? Başkan Erdoğandan son EYT açıklaması!
EYT

EYT nedir? 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan ve emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının dışında bir de yaş şartı getirilmişti. Erkek için 60 yaş kadın için ise 58 yaş olarak getirilen yaş şartını ifade ediyor.

Hükümet asgari ücret artışı, enflasyondan daha çok etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma başlattı.

Buna göre Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) da çalışmada yer alacak. Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için bir düzenleme değerlendirmeye alındı. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması değerlendirilecek.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT meselesi, SSK, Bağ-Kur ve memurları da kapsayan çok kapsamlı bir konu olarak dikkat çekiyor. Herkesin yaşları ve çalışma hayatı farklı olduğundan EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı zorlu bir dönem bekliyor.

  • EYT düzenlemesi için çalışma yapılırken en önemli unsur işin mali boyutu olarak göz çarpıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını dolduran Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir çalışma yapıyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son karar Başkan Erdoğan'ın olacak.
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