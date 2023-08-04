Yaz sıcağında beslenmenin kalbe etkisine dair konuşan Dr. Doğan, "Geç yenilen akşam yemeği şeker ve tansiyon düzenini olumsuz etkiler. Akşam yemeğini erken saatlere çekin; 21.00 sonrası yemeyin" dedi.Acıbadem Bodrum Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Doğan, yaz sıcaklarının her gün yeni bir rekor kırdığı şu günlerde kalp hastalıklarında görülen artışa değinerek, kalp sağlığı için alınabilecek önlemleri sıraladı. Uzun süre güneşlenme, egzersiz yapma, çalışma, yürüme veya da hiç efor harcanmasa bile güneşe maruz kalmanın vücut enerji seviyesini sıfırlayabileceğini belirten Dr. Doğan, “Vücutta sıvı açığının ortaya çıktığı, kanın koyulaştığı ve pıhtılaşmaya daha yatkın olduğu durumlarda ’güneş yorgunluğu’ oluşabilir. Özellikle terlemenin yol açtığı su ve tuz kaybının sonucu olarak halsizlik, baş ağrısı, bulantı hissi, konsantrasyon bozukluğu güneş ışınlarının yol açtığı güneş yorgunluğu belirtisidir. Damar sertliği bulunan ya da risk altında olan kişilerde kalp krizi gelişebilir. Bu nedenle güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak gerekir” dedi.

“Açık renkli giysileri tercih edin”

Mecbur kalmadıkça güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamak; dışarıda yapılacak işler için sabah erken ya da akşamüstü saatlerini tercih etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Doğan, “Öğlen güneşinden kaçının, şapka takın, koyu renk kıyafetler giymeyin, pamuklu ince ve açık renk kıyafetler güneş yorgunluğunu ve güneşin zararlı ışınlarının yol açacağı olumsuz etkileri önleyeceği için bu tarz kıyafetleri seçin. Çünkü güneş ışınları ısı oluşturdukları için koyu renk üzerinde daha yavaş hareket eder. Bu durum koyu renk giysilerin daha çok güneş ışını çekip daha fazla ısınmasına yol açar. Açık renkli giysilerde ısı oluşumu daha az, terleme riski daha düşüktür” diye konuştu.

“Çay, kahve ve alkolden uzak durun”

Dr. Doğan, susuzluğun tetikleyeceği çarpıntı, nefes darlığı, kanda koyulaşma gibi sıkıntıları önlemek için yaz sıcaklarında günde 10 bardak su içmenin vücut direncini arttıracağını söyledi. İdrar söktürücü etkilerinden dolayı yazın çay ve kahve tüketiminin kısıtlanması, gazlı içeceklerden uzak durulmasını; bunun yerine serinlemek için örneğin bir bardak doğal mineralli su veya taze mevsim meyveleri içeren soğuk içeceklerin içilmesini önerdi.Yine sıcak havalarda alkol, sigara, nargile ve elektronik sigara gibi tütün ürünleri tüketiminin kalpte ritim bozukluğuna yol açarak, kalp krizi riskini de artırdığını ve bu yüzden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Doğan, paketlenmiş, katkı maddeli ve şekerli gıdaların şeker ve kolesterol dengesini olumsuz etkileyerek damar sertliği riskini arttırdığını; dondurmada doğal ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Yaz döneminde kilo artışına karşı önlem almak amacıyla; her hafta düzenli tartılıp kiloyu not almanın faydasına işaret eden Dr. Doğan şunları dile getirdi: "Eğer açık büfe yemek sunulan bir tatile gidiyorsanız kendinizi sınırlandırın. Sabah geç kahvaltı yapıyorsanız öğlen ve akşam yemeğini birleştirebilirsiniz. Günler uzun diye akşam yemeğini geç saatlere bırakmayın. Geç saatte yenilen akşam yemeği şeker ve tansiyon düzenini olumsuz etkiler. Akşam yemeğini erken saatlere çekip 21.00 sonrası yememek sağlığımızı olumlu etkiler."

"En az 7 saat uyumalısınız"

Uykunun, vücudun kendini tamir zamanı olduğunun altını çizen Dr. Doğan, yetersiz ve sağlıksız uykunun kan basıncı, ritim, kan şeker ve kolesterol dengesini bozarak, beyin aktivitesini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ayrıca gece uykusunun gündüz uykusundan daha verimli olduğunu, bu nedenle en az 7 saat uyuyabilmek için gece yarısından önce uykuya dalmak gerektiğini ifade etti.Kalp ve damar sağlığı için faydalı olan yüzmenin aşırı soğuk suda kalp ritim bozukluklarından, tansiyon düşüklüğü ve çarpıntıya hatta kalbin durmasına dek birçok ciddi soruna yol açabileceğini belirten Dr. Doğan, günde 30 dakika tempolu yüzmenin yeterli olduğunu söyledi.

"Yazın ilaç kullanımınızı doktorunuza danışın"

Yaz döneminde seyahatler ve tatiller nedeniyle kesintiye uğrasa da kalp ve damar hastalıklarının kronik hastalıklar olduğu için ilaç tedavisine ara verilmemesi gerektiğine değinen Dr. Doğan, "Aksi takdirde önemli sağlık sorunları gündeme gelebilir. Yazın artan sıvı ihtiyacıyla idrar söktürücü kullanan kişilerde sıvı açığı ve buna bağlı olarak böbrek sorunları oluşabilir. Kalp yetersizliği ve hipertansiyon hastalarının idrar söktürücü tedavilerinde yeni bir düzenleme gerekebilir. Bu nedenle mutlaka hekiminize danışmalısınız" ifadelerini kullandı.







