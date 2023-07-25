ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. FED piyasaların merakla beklediği Haziran faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Mart 2022'de başlayan faiz artırım süreci sona ermişti. Politika faizi, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit kalmıştı. FED Başkanı Powell, enflasyon hedefine ulaşılması için bu yıl ek faiz artışları olabileceği sinyalini vermişti.

FED faiz toplantı kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz indirirse dolar ve altın ne olur?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED faiz arttırdığında altın, dolar ve euro ne olur?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

Merkez Bankası FED faizi sabit tutarsa dolar, altın, euro ne olur?