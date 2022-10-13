FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz beklentisi...

Eylül ayı FED faiz kararının açıklamasıyla piyasalar hareketlendi. Dolar, altın ve benzin fiyatlarında doğrudan etkili olan FED toplantısının Ekim ayında olup olmayacağı merak ediliyor. Ekonomi piyasası Ekim ayı FED faiz kararlarını yakından takip ederken gözler toplantı tarihlerine çevrildi.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED’in sitesinde yer alan toplantı takviminde ekim ayı toplantısı bulunmuyor. Fed’in yeni faiz kararını duyuracağı bir sonraki toplantı 1-2 Kasım'da yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı FED faiz kararı 2 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

EKİM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Birleşmiş Milletler para politikası kaynaklı bir küresel durgunluk riski konusunda uyardı ve Fed ile beraber dünya merkez bankalarına yeni bir strateji çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi sonuçlar doğuracak adımları gözden geçirilmesini istedi.

"Aşırı parasal sıkılaştırma bazı ülkeler için bir durgunluk ve ekonomik istikrarsızlık dönemi başlatabilir" denen raporda, "Merkez bankalarının resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları aşağı çekebileceklerine dair herhangi bir inanç, ihtiyatsız bir kumardır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda , Fed’in artırımları da dahil olmak üzere daha yüksek faiz oranlarının, halihazırda yüksek düzeyde özel ve kamu borcuna sahip olan gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha ciddi bir etkisi olacağı belirtildi.

Benzer bir çağrı da IMF Başkanı Kristalina Georgieva’dan geldi.

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Georgieva, Hükümetlerin finansal politikalarının parasal sıkılaşmayla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğini ifade etti. gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini belirten Georgieva, Fed'in sorumluluğunun çok yüksek olduğunu vurgulayarak politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünya üzerindeki etkisine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

EK FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR

Kurul üyesi Christopher Waller ise Fed'in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini söyleyerek "Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum" dedi.

Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar. (REUTERS)

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