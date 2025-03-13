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FED faiz kararı ne zaman belli olacak? 2025 mart ayı PPK faiz açıklaması

FED faiz kararı ne zaman belli olacak? 2025 mart ayı PPK faiz açıklaması

08:2213/03/2025, Thursday
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FED faiz kararı
FED faiz kararı

Fed Mart faiz kararı bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın adımları ve açıklamaları küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son toplantıdan çıkan 25 baz puanlık indirimin ardından yeni faiz beklentisi gündemde. Peki; 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler yaklaşmakta olan Fed faiz kararına döndü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler öne çıkarken, Bankanın haziran ayında yüzde 85 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Peki, Fed faiz kararı için PPK toplantısı ne zaman?

2025 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Toplantı sonunda alınan karar, saat 22.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

FED FAİZ İNDİRİR Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), 18-19 Mart 2025 tarihlerinde toplanarak yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.

Ekonomistlerin beklentileri, Fed'in bu toplantıda politika faizini mevcut seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Ocak 2025'teki toplantısında Fed, politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Son dönemde enflasyonun %2,5 seviyesine yükselmesi ve güçlü ekonomik veriler, Fed'in daha temkinli bir faiz politikası izlemesine neden oluyor.

Bu nedenle, ekonomistler Mart 2025 toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor.



#fed
#fed faiz kararı
#abd merkez bankası

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