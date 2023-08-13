Trendyol Süper Lig 1. haftasında Fenerbahçe ve Gaziantep karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda bugün saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İşte Fenerbahçe - Gaziantep canlı skor ekranı.

Fenerbahçe - Gaziantep muhtemel 11’ler

Fenerbahçe kadrosu :

Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

Gaziantep FK kadrosu :

Batuhan, M'Bakata, Djilobodji, Ertuğrul, Khacef, Jevtovic, Furkan, Gradel, Maxim, Markovic, Riascos

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 9 maçta karşı karşıya geldi

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı. İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

Fenerbahçe transfer listesi

Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden ve son olarak dün Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'in transferi konusunda İngiliz kulübüyle anlaşıldığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, bu oyuncu dışında 9 isimle anlaşmaya vardı.

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir 'i transfer eden Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı.