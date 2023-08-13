|
Özgün

Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bugün saat 21:45'te oynanacak. Maç beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç kadrosu, muhtemel 11 ile Fenerbahçe - Gaziantep canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:31 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE - CANLI SKOR

Fenerbahçe - Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE - CANLI SKOR

Trendyol Süper Lig 1. haftasında Fenerbahçe ve Gaziantep karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda bugün saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İşte Fenerbahçe - Gaziantep canlı skor ekranı.

Fenerbahçe - Gaziantep muhtemel 11’ler

Fenerbahçe kadrosu
:
  1. Altay,
  2. Osayi,
  3. Becao,
  4. Peres,
  5. Ferdi,
  6. Crespo,
  7. İsmail,
  8. Kent,
  9. Szymanski,
  10. Tadic,
  11. Dzeko
Gaziantep FK kadrosu
:
  1. Batuhan,
  2. M'Bakata,
  3. Djilobodji,
  4. Ertuğrul,
  5. Khacef,
  6. Jevtovic,
  7. Furkan,
  8. Gradel,
  9. Maxim,
  10. Markovic,
  11. Riascos

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 9 maçta karşı karşıya geldi

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı. İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

Fenerbahçe transfer listesi

Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden ve son olarak dün Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'in transferi konusunda İngiliz kulübüyle anlaşıldığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, bu oyuncu dışında 9 isimle anlaşmaya vardı.

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir
'i transfer eden Fenerbahçe;
Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas
ve
Ally Samatta
ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp; Joao Pedro ve Tiago Çukur'u başka takımlara kiralık olarak gönderirken sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin lisansını da devre arasına kadar dondurdu.

#Fenerbahçe
#Gaziantep
#süper lig
#maç kadrosu
#ilk 11
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul hava durum: Öğleden sonrası için yağış ve fırtına uyarısı geldi!