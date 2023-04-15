Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Maç Kadrosu
Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Maç kadrosuna ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
70 İrfan Can Eğribayat
3 Samet Akaydin
6 Ezgjan Alioski
41 Attila Szalai
5 Willian Arao
7 Ferdi Kadıoğlu
17 İrfan Can Kahveci
80 İsmail Yüksek
99 Emre Mor
13 Enner Valencia
19 Serdar Dursun
MKE ANKARAGÜCÜ
32 Gökhan Akkan
18 Nihad Mujakic
26 Uros Radakovic
5 Matej Hanousek
14 Lamine Diack
19 Ghayas Zahid
48 Taylan Antalyalı
54 Emre Kılınç
88 Fıratcan Üzüm
7 Anastasios Chatzigiovannis
22 Ali Sowe
FENERBAHÇE’DE ALTAY BAYINDIR SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Ülker Stadı'nda MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta, Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi Hüseyin Göçek olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Bahattin Şimşek ve Süleyman Özay eşlik edecek.