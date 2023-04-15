Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Maç kadrosuna ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

70 İrfan Can Eğribayat

3 Samet Akaydin

6 Ezgjan Alioski

41 Attila Szalai

5 Willian Arao

7 Ferdi Kadıoğlu

17 İrfan Can Kahveci

80 İsmail Yüksek

99 Emre Mor

13 Enner Valencia

19 Serdar Dursun

MKE ANKARAGÜCÜ

32 Gökhan Akkan

18 Nihad Mujakic

26 Uros Radakovic

5 Matej Hanousek

14 Lamine Diack

19 Ghayas Zahid

48 Taylan Antalyalı

54 Emre Kılınç

88 Fıratcan Üzüm

7 Anastasios Chatzigiovannis

22 Ali Sowe

FENERBAHÇE’DE ALTAY BAYINDIR SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Ülker Stadı'nda MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta, Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.





FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi Hüseyin Göçek olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Bahattin Şimşek ve Süleyman Özay eşlik edecek.

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