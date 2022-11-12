Özgün Uğur Demirok MİT tarafından Azerbaycanda yakalandı
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Uğur Demirok MİT tarafından Azerbaycan'da yakalandı

FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok, MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ’cü Demirok, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖcü Uğur Demirok nerede nasıl yakalandı?
Uğur Demirok

Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

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